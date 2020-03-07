المثنى تقرر غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة 15 يوماً

وقالت الخلية في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إنها "قررت غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة خمسة عشر يوماً".

كما قررت الخلية، "حصر دخول الوافدين إلى المحافظة من سيطرة الوركاء والخروج من عدة منافذ".



جدير بالذكر أن محافظة المثنى لم تسجل حتى الآن أية إصابة بفايروس كورونا.