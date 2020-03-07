مواعيد مباريات اليوم في العراق والعالم

الدوري العراقييواجه فريق الشرطة ضيفه الميناء على ملعب الشعب الدولي في قمة وختام مباريات الجولة الرابعة من دوري لكرة الممتاز، وستكون المواجهة منقولة عبر قناة العراقية الرياضية HD بتعليق جمال الدراجي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت بغداد.دوري أبطال إفريقياتُقام مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، في الرابعة عصراً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تُقام مباراة مازيمبي الكونغولي والرجاء المغربي البيضاوي، في الرابعة عصراً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 6.

تُقام مباراة النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.



تُقام مباراة ليفربول وبورنموث، في الثالثة والنصف عصراً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة 2 beIN Sports HD .

تُقام مباراة آرسنال ووست هام يونايتد، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2.

تُقام مباراة ساوثهامتون ونيوكاسل يونايتد، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 7.

تُقام مباراة كريستال بالاس وواتفورد، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 8 .

تُقام مباراة وولفرهامبتون وبرايتون، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4 .

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تُقام مباراة بيرانلي وتوتنهام، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 .

مباريات الدوري الإسباني

تُقام مباراة إيبار وريال مايوركا، في الثالثة عصرًا بتوقيت بغدد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، في السادسة مساءً بتوقيت بغداد، على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.

تُقام مباراة برشلونة وريال سوسيداد، في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3 .

تُقام مباراة خيتافي وسيلتا فيجو، في الحادية عشر مساءً بتوقيت بغداد على أن تُذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.