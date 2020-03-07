اغتيال عميد في الحرس الثوري الإيراني بضواحي دمشق (صورة)

أعلنت إيران، عن اغتيال القيادي في الحرس الثوري العميد فرهاد دبيريان، في "منطقة السيدة زينب" في العاصمة السورية دمشق، ليلة أمس الجمعة.

وقالت وكالة "فارس" للأنباء، إن "دبيريان كان المسؤول عن بلدية منطقة السيدة زينب في الحرس الثوري الإيراني، وتولى قيادة العمليات العسكرية في مدينة تدمر إبان استعادتها من تنظيم داعش".

هذا ولم ترد أي تفاصيل بشأن عملية الاغتيال والمسؤول عنها.