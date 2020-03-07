وفاة نائبة إيرانية بسبب إصابتها بفيروس 'كورونا'

ذكرت وسائل اعلامية ايرانية، السبت، بوفاة النائبة في البرلمان عن مدينة طهران فاطمة رهبر جراء إصابتها بفيروس "كورونا".

وفاطمة رهبر (56 عاما) هي نائبة منتخبة للبرلمان الجديد الحادي عشر، وكانت نائبة عن طهران في الدورات 7 و8 و9 في البرلمان، عن حزب الإئتلاف الإسلامي المحافظ.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفاعليات الرياضية، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.

كما فرضت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمال البلاد للحد من انتشار الفيروس.

وتوقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة كورونا، مسعود مرداني، إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الاسبوعين القادمين، بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية.