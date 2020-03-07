الكرة العراقية.. رقم صعب في غرب آسيا

اللحظات الأجمل في أذهان الجماهير العراقية تمثلت بالوصول إلى قمة المجد الكروي عام 2007 عندما تمكن رفاق يونس محمود في اعتلاء عرش الكرة الآسيوي عبر الظفر باللقب القاري الثمين، ليكون ذلك تتويجاً لمسيرة حافلة وطويلة قدم العراق خلالها الكثير من النجوم والمواهب الذين أثروا مسيرة اللعبة في غرب آسيا.ويمثل فريق الشرطة الكرة العراقية في دوري أبطال آسيا هذا العام بعد أن ظفر بلقب الدوري العراقي عن جدارة واستحقاق الموسم الماضي، ويلعب في المسابقة القارية ضمن المجموعة الأولى التي تضم كلاً من الأهلي السعودي والوحدة الإماراتي والاستقلال الإيراني.

ولم يسبق لأي ناد عراقي أن حقق لقب دوري أبطال آسيا، لكن فريق القوة الجوية كان خير سفير للكرة العراقية في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي عندما ظفر باللقب 3 مرات متتالية أعوام 2016، 2017، 2018.



محلياً؛ يطول الحديث عند استعراض تاريخ كرة القدم العراقية، فالدوري يمثل إرثاً كروياً منذ إنطلاقته الأولى موسم 1974-1975، وإن كان فريق القوة الجوية أول الأبطال للمسابقة؛ إلا أنه يأتي في المركز الثاني من حيث عدد الألقاب (6)، في الوقت الذي يعتبر فيه الزوراء الأكثر حصولاً على اللقب بـ 14 مرة، بينما ذهب الكأس للشرطة 5 مرات، الطلبة 5، أربيل 4، الرشيد 3، ومرة واحد لكل من نفط الوسط، دهوك، الجيش، صلاح الدين، الميناء.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد قرر تغيير نظام مسابقة الدوري هذا الموسم بمشاركة 15 فريقاً من مرحلة واحدة فقط، ويتصدر فريق النفط الترتيب العام مؤقتاً برصيد 10 نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق نقطة عن القوة الجوية الذي لعب مباراة أقل، ثم النجف ثالثاً برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن الزوراء صاحب المركز الرابع.

ويتصدر مهاجم فريق النقط محمد داوود ياسين ترتيب الهدافين برصيد 5 أهداف يليه أيمن حسين لاعب فريق القوة الجوية، بينما جاء في المركز الثالث برصيد 3 أهداف كلاً من مروان حسين (الشرطة)، علي صلال (النجف)، حمادي أحمد (القوة الجوية).