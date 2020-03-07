صحة الكرخ تكشف تفاصيل شفاء أول مصاب بكورونا: لدينا أربعة آخرون سيخرجون قريبًا

كشف مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، تفاصيل مراحل شفاء أول مريض مصاب بفيروس كورونا في العراق، فيما اشار الى تماثل أربعة أشخاص آخرين للشفاء وتهيئتهم للخروج من الحجر الصحي.

وقال الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "شخصا يبلغ من العمر 42 عاما زار مستشفى الكرخ العام قبل عشرة أيام كان يعاني من أعراض التهابات الجهاز التنفسي قادمًا إلى العراق بعدما جاء من إيران"، مبينًا ان "الأطباء اشتبهوا بإصابته بفيروس كورونا خصوصًا وأنه كان قادمًا من إيران".

وأضاف الحجامي انه "تم إرسال الشخص المشكوك في حالته إلى مستشفى الفرات العام بعد الانتهاء من إجراء الفحوصات السريرية"، مشيرًا إلى "إرسال عينات من دمه إلى مختبر الصحة المركزي والتي اثبتت فيما بعد اصابته بمرض فايروس كورونا المستجد".

وتابع ان "المريض خضع لتدابير الحجر الصحي في مستشفى الفرات العام كما وتم حجر عائلته في مستشفى الكرخ العام"، لافتًا إلى إنهم "خضعوا جميعًا إلى علاجات وفحوصات مختبرية وسريرية مكثفة".

واكد الحجامي ان "الخدمات الفندقية من الأثاث والطعام والشراب وكل ما يحتاجه المرضى من وسائل الراحة كانت على أكمل وجه"، لافتا الى ان "الملاكات الطبية كانت مستمرة طيلة الأيام الماضية بإجراءات الفحوصات الخاصة وتقدم الادوية الواجبة".

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واشار الحجامي الى انه "قبل أيام قليلة بين أحد الفحوصات المختبرية التي أجريت في مختبر الصحة المركزي خلو المريض من فيروس كورونا"، موضحا انه "تم إرسال أكثر من عينة للتأكد من خلوه من الفيروس والاطمئنان على حالته الصحية".

وبين مدير عام صحة الكرخ ان "هذا الإجراء وحسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية يدل علميًا على أنه تماثل للشفاء التام من المرض منذ يوم أمس"، مؤكدا انه "تم إخراج عائلته ايضاً من الحجر الصحي بعد أن تأكد خلوهم من أية أعراض تدل على إصابتهم بفيروس كورونا".

وبين الحجامي ان "الشخص المعافى هو أول مريض مصاب بفيروس كورونا في العراق يكتسب الشفاء التام من بين سبعة أشخاص يرقدون في مستشفى الفرات العام"، مؤكدا "تماثل أربعة أشخاص آخرين للشفاء وتهيئتهم للخروج من الحجر الصحي بعد التثبت من الفحوصات المختبرية".