عضو بالصحة النيابية يطالب رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا

طالب عضو بلجنة الصحة النيابية، السبت، رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا. وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "اطالب رئيس الوزراء بتغيير خلية الازمة يبشأـن فايروس كورونا لعدم جديتها في التعامل مع خطورة المرض وضعف اداءها على ارض الواقع". وشدد على ضرورة "ان تكون خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء شخصيا وعضوية لجنة الصحة والبيئة البرلمانية".



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