أمانة بغداد تعلن المباشرة بصيانة ثلاثة مجسرات مهمة وحيوية

اعلنت أمانة بغداد، السبت، عن المباشرة بصيانة ثلاثة مجسرات مهمة وحيوية خلال الفترة المقبلة.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "دائرة المشاريع احدى ملاكات أمانة بغداد انجزت في وقت سابق صيانة أربعة مجسرات حيوية هي ( ملعب الشعب وساحة قحطان والعدل والزهور ) والأعمال جارية في ما يخص صيانة مجسر ساحة بيروت حيث حققت فيه نسب انجاز متقدمة".
واضافت ان "الفترة المقبلة ستشهد المباشرة بأعمال صيانة وتأهيل ثلاثة مجسرات هي مجسر حي الامانة ومجسر شارع الربيعي ومجسر ساحة المستنصرية وحسب التخصيصات المالية المتوفرة".
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