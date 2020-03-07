مكتبه: المرجع المدرسي يتماثل حاليا للشفاء بعد اصابته بفايروس كورونا

اعلن مكتب المرجع الديني هادي المدرسي، السبت، ان المرجع يتماثل حاليا للشفاء بعد اصابته بفايروس كورونا.

وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "سماحة السيد هادي المدرسي يتماثل حالياً للشفاء، بعد مروره بوعكةٍ صحية، اثر اصابته بالوباء المنتشر (كورونا)".

واضاف ان "المدرسي شكر جميع من تواصلوا للسؤال عن صحته، و يطلب الدعاء لجميع مرضى المسلمين، للخلاص من جميع الأمراض لا سيما الفايروس المستجد".