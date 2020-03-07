صحة كردستان تعلن عزل 2804 مشتبه باصابتهم بكورونا وتؤكد اصابة امرأة من اربيل

اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، السبت، عن عزل 2804 مشتبه باصابتهم بكورونا، فيما اكدت اصابة امرأة من اربيل بالفايروس.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم عزل 2804 مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا من 30 موقعاً مختلفاً"، مبينة انه "تم التأكد من خلو 982 مواطناً من الفيروس وإخراجهم من الحجر الصحي".
واضافت ان "الفحوصات اجريت لـ 27 مشتبهاً به وبينت النتيجة أن هنالك حالة فحص إيجابية (حاملة لفيروس كورونا المستجد)، لامرأة من سكنة مدينة أربيل وتبلغ من العمر 33 عاماً"، مبينة ان "حالتها الصحية مستقرة الآن".
واكدت ان "عدد الإصابات في إقليم كردستان ارتفع إلى 9 حالات بينها حالة وفاة واحدة"، مشددة على "ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الطبية المعلنة".
ولفتت الى انها "تبذل كل ما يلزم وتكريس الجهود لتشخيص الحالات المشتبه بها والوافدين دون الخضوع لرقابة الطواقم الصحية، ونسعى بشكل دؤوب لمنع انتشار الفيروس ومتابعة علاج المرضى".
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