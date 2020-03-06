الصحة تعلن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا، مبينة ان خمسة منهم في بغداد واثنان بالسليمانية والحالة الثامنة للمرأة التي توفيت اليوم في كربلاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم تأكيد تشخيص ثمان حالات جديدة في العراق، خمس اصابات في بغداد وتأكيد اصابتين في السليمانية من ضمنها الرجل الذي توفي سابقا وكان مشتبها باصابته والاصابة الثامنة لسيدة من كربلاء تعاني عدة امراض مزمنة وخضعت مؤخر لعمليات جراحية وتوفيت لاحقا اليوم".

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واضاف انه "تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الاصابات والملامسين وحسب اللوائح الصحية الدولية"، مشددا على ضرورة "تنفيذ المقررات التي من شأنها منع انتقال الاصابات".

ودعا البدر "كافة الجهات المعنية الى متابعة الإجراءات ومحاسبة المخالفين"، مؤكدة "على الالتزام بسبل الوقاية الشخصية والعامة منعا لانتقال العدوى".