حقوق الانسان تعلن العثور على جثة شاب قرب ساحة التظاهر ضمن منطقة السنك

اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الجمعة، عن العثور على جثة قرب ساحة التظاهر ضمن منطقة السنك، فيما طالب الجهات المعنية بالتحقيق في الموضوع.
وقال البياتي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم العثور على جثة الشاب (ح ع ح) الذي يبلغ من العمر نحو 19 عاما قرب ساحة التظاهر ضمن منطقة السنك وسط بغداد"، مبينا ان "الجثة بدت عليها آثار اصابة بسلاح نوع بندقية صيد بمنطقة الصدر والبطن والعين اليسرى".
واضاف البياتي "والد الشاب اكد ان ابنه لم يشارك بالتظاهرات ولديه محل ضمن المنطقة المذكوره اعلاه"، مطالبا "الجهات المعنية بالتحقيق في الموضوع ومعرفة الجانب وتفاصيل الجريمة".
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