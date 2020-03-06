خلية الازمة في كربلاء تعلن وفاة المرأة المصابة بفايروس كورونا

اعلنت خلية الازمة في كربلاء، الجمعة، عن وفاة المرأة المصابة بفايروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، ان "المرأة المصابة بفايروس كورونا توفيت قبل قليل في المحافظة"، مبينا ان "المرأة من أهالي الجمالية".

واضافت ان "المرأة تبلغ من العمر اكثر من ٥٠ عام".