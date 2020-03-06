تسجيل اصابة جديدة بـ 'فيروس كورونا' في كربلاء

أعلن الناطق باسم خلية الازمة في محافظة كربلاء محمد الوكيل، الجمعة، عن تسجيل اصابة جديدة بـ "فيروس كورونا" في المحافظة.
وقال الوكيل في تسجيل صوتي، إنه "تم تأكيد حالة إصابة جديدة قبل لحظات في محافظة كربلاء".
وأشار الوكيل، إلى أنه "تم التحفظ على ملامسيها لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم".
وأضاف أن "الحالة الآن تتلقى العناية الطبية اللازمة في مدينة الامام الحسين الطبية وتتلقى العلاج اللازم".
وأشار الوكيل، إلى أنه "تم التحفظ على ملامسيها لتقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم".
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