أصدرت "لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفايروس كورونا"، اليوم الجمعة، سبعة قرارات من أجل تفادي انتشار الفايروس من بينها استمرار إغلاق المدارس والجامعات حتى الـ14 من الشهر الحالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالوثائق.. مقررات اجتماع خلية الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.