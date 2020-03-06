صحة ذي قار تؤكد سلامة الفحص المختبري لحالة مشتبه إصابتها بـ'فايروس كورونا'

وقال مدير عام الدائرة عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج العينات التي ارسلت قبل يومين الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة الحالة المشتبه بها".

وأضاف الجابري، أن "النتيجة كانت سالبة أي غير مصابة بفايروس كورونا".

