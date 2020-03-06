خلية الازمة: فتح المولات ثلاث ساعات يومياً وايقاف الفعاليات الدينية والاجتماعية إلى إشعار آخر

أوصت خلية الأزمة الحكومية، الجمعة، بفتح المولات التجارية ثلاث ساعات يومياً، وفيما قررت إيقاف كافة الفعاليات الدينية والاجتماعية إلى إشعار آخر، أكدت تمديد العطلة في المؤسسات التربوية والتعليمية إلى 21 من الشهر الجاري.
وأشار علاوي، إلى "إيقاف حركة التبادل التجاري مع المنافذ اعتباراً من بعد غد الأحد، مع استمرار عملية التبادل التجاري في المنافذ البحرية والجوية بشرط تقديم شهادات صحية تؤكد صحة البضائع من فيروس كورونا".
ولفت إلى "استمرار غلق الاماكن العامة النوادي والمولات والسنمات والمطاعم والمقاهي"، مؤكداً ان "المولات سيحدد فتحها بثلاث ساعات يومياً من التاسعة الى 12 ظهراً".
واوضح علاوي، أن "اللجنة قررت إيقاف كافة الفعاليات الدينية والرياضية والاجتماعية حتى إشعار آخر"، مؤكداً أن "اللجنة قررت منع التجمعات في الاماكن العامة وعلى القوات الامنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك".
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