ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في إيطاليا إلى 4636 إصابة

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، عن ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا في البلاد إلى 4636 إصابة.

وذكرت وكالة الحماية المدنية الإيطالية في بيان، ان "عدد الوفيات في إيطاليا حتى مساء الجمعة ارتفع بمقدار 49 حالة جديدة ليصل إلى 197 شخصاً، في أكبر تزايد يومي لهذا الرقم منذ رصد وصول النوع الجديد من فيروس كورونا إلى البلاد منذ أسبوعين".



وأوضحت الوكالة أن "العدد العام للمصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بلغ في إيطاليا 4636 حالة بعد أن سجل مستوى 3858 إصابة حتى مساء الخميس"، مشيرة إلى أن "عدد المرضى الذين تفاعوا وصل إلى 523 شخصاً".

