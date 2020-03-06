صحة كركوك تعلن شفاء ثلاث حالات مصابة بـ 'كورونا' إلى الشفاء

أعلن مدير عام صحة محافظة كركوك كريم ولي جميل، الجمعة، عن تماثل ثلاث حالات مصابة بـ "كورونا" إلى الشفاء. ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن جميل قوله، إن "ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في المحافظة تماثلت إلى الشفاء". وأضاف أنه "سيتم إنهاء حجر الأشخاص اليوم".



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