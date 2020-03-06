تركيا: عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة بلغ 142 ألفا

وكتب صويلو على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "حتى الساعة 12:10 وصل عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من أدرنة إلى 142 ألفا و175 شخصا".

وبدأ تدفق الآلاف من اللاجئين والمهاجرين نحو الحدود التركية، في آواخر شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوروبا.



كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.