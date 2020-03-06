بالصور.. عبد المهدي يطلع على اجراءات الوقاية من 'كورونا' في مطار بغداد ومنفذ الشلامجة

وصل رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، الى منفذ الشلامچة الحدودي مع ايران للاطلاع على اجراءات الوقاية من فايروس "كورونا".

جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب عبد المهدي الاعلامي، مبينا أنه أجرى جولة تفقدية مفاجئة في مطار بغداد الدولي، للإطلاع على الإجراءات المتبعة لمنع إنتقال فايروس كورونا بين المسافرين، مؤكدا اثناء حديثه مع العاملين في المطار على ضرورة عدم التهاون بأي حال مع إجراءات الوقاية بكافة تفاصيلها.

وبعد ذلك، وبحسب البيان، توجه رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة البصرة، حيث زار مبنى المستشفى التركي الجديد وبحث مع القائمين عليه إمكانية تخصيص ردهة كاملة لعلاج المصابين بالفايروس.

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كما تفقد الإجراءات في منفذ الشلامچة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة . كما تفقد الإجراءات في منفذ الشلامچة الحدودي واستمع من هناك لحديث عدد من العاملين فيه ومجموعة من المواطنين حول سبل السلامة المتبعة .



وقد وجه عبد المهدي، بعدم التهاون في الإجراءات الواجب اتباعها واصفا عمل اللجان الصحية العاملة والدوائر المساندة لها بالمهمة الوطنية الكبيرة لحماية أرواح المواطنين ومنع انتشار الفايروس في بلدنا العزيز .