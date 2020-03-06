18 مصابا في هجوم على احتفالية يحضرها زعماء سياسيون في كابل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، أن 18 شخصا أصيبوا، في الهجوم على احتفالية في كابول، كانو يحضرها زعماء سياسون من بينهم المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله.
وقال فريدون كوازون، المتحدث باسم عبد الله، إن "الهجوم بدأ بصوت مرتفع يبدو أن صاروخ سقط في المنطقة، عبد الله وبعض السياسيون الآخرون غادروا دون أن يتعرضوا لأي أذى".
وعرضت قناة "طلوع" الأفغانية لقطات حية لأشخاص يركضون بحثا عن حماية أثناء سماع إطلاق النار.
وقال المتحدثة باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، إنه تم إرسال قوات شرطة خاصة إلى المنطقة.
ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم أو ما إذا كانت هناك إصابات.
من جانبه، أدان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الهجوم على الاحتفالية مؤكد أنه "جريمة ضد الإنسانية".
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