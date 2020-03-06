الرافدين يوزيع 'الماستر كارد' على منتسبي النجدة في بغداد

اعلن مصرف الرافدين عن توزيع بطاقات الماستر كارد الدولية على منتسبي مديرية النجدة العامة والقواطع التابعة لها في بغداد . وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي مديرية النجدة العامة وكافة القواطع التابعة لها والبالغ عددها ٣٤ قاطعا، مشيرا الى انه سيتم صرف الرواتب الشهرية الكترونيا ومن ثم التقديم على السلف والقروض والخدمات المصرفية الاخرى التي اعلن عنها المصرف مؤخرا .



وأضاف ان المصرف مستمر في توزيع بطاقات الماستر كارد على منتسبي وموظفي وزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف وعلى شكل وجبات .



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