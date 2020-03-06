إعادة فتح بوابات الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا 'فيديو'

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، صباح اليوم الجمعة، عن إعادة فتح الحرمين بعد إغلاقهما مؤقتا لتعقيمهما ضد فيروس كورونا. وقالت قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن إغلاق الحرميين كان إجراء احترازيا وذلك لتعقيمهما ضد فيروس كورونا. Advertisements وكانت الرئاسة العامة أعلنت عن إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة، وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في المسجد النبوي، بما فيها "الروضة الشريفة"، وغلق مقبرة البقيع.



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