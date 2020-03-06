بسبب 'كورونا'.. اربيل تؤجل معرضا دوليا الى اشعار اخر

وقالت إدارة المعرض، في بيان لها، إنها "قررت تأجيل الدورة الـ15 لمعرض اربيل الدولي للكتاب الى اشعار اخر، ضمن جهود مكافحة تفشي مرض كورونا في اقليم كردستان".

واكدت ادارة المعرض، ان "فعاليات المعرض تم تأجيلها الى اشعار آخر".