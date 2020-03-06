توصيات جديدة لخلية الازمة الصحية في النجف

أصدرت خلية الازمة الصحية في محافظة النجف توصيات جديدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وبحسب البيان فقد اوصى المجتمعون بما يلي :-
1- تطبيق قرار لجنة الامر الديواني رقم 55في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لها
2- اعتماد قرار مجلس الوزراء بجعل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة 50% وبالتناوب ماعدا الاجهزة الامنية والصحة وتعتمد جميع القرارات الرسمية الاخرى .
3- تكثيف دوريات الشرطة والاجهزة الامنية الاخرى في عموم المحافظة لتطبيق قرارات خلية الازمة للوقاية من هذا الفايروس .
4- تكثيف الدور الاعلامي من خلال نشر الفلكسات والبوسترات والاستفادة من الشاشات المنشورة في كافة انحاء المحافظة على ان تكون المادة الاعلامية من الصحة والتأكيد على الاجهزة الامنية في بث الوعي الصحي .
5- مفاتحة وزارة الزراعة لتزويد المحافظة باللقاحات الخاصة بالامراض الوبائية للحيوانات لغرض منع انتقال الامراض من الحيوان للانسان .
6- تزويد المحافظة بمادة الفاركون المعقمة لتعفير كافة انحاء المحافظة .
7- توجيه هيأة الاعمار لإكمال قاعة التسفيرات لغرض تخفيف الزخم الحاصل في السجون .
8- تقليل زيارات الموقفين وان تكون المقابلات لشخص واحد مع اتباع الاجراءات الصحية الوقائية في هذا الصدد .
9- تكليف مدراء المستشفيات بوضع الية لزيارة المرضى الراقدين ويتولى مدير عام الصحة تنظيم ذلك .
10- في حالة حدوث حالة وفاة بالمرض يتم اتباع الالية المتبعة من قبل منظمة الصحة العالمية .
11- دعوة جميع الفعاليات الاجتماعية في المحافظة للالتزام بالتوجيهات الصحية التي تصدر عن دائرة صحة المحافظة .
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