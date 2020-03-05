صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة اربعة حالات مشتبه إصابتها بفايروس كورونا

أعلنت دائرة صحة ذي قار أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة اربعة حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "نتائج العينات التي ارسلت الى مختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت سلامة اربعة حالات مشتبه بها".

واضاف ان "النتيجة كانت سالبة أي غير مصابة بالفايروس".