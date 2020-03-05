صحة الكرخ: الاشخاص الذين ثبت عدم اصابتهم بكورونا بينهم عائلتان ايرانية وسورية

اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، ان الاشخاص الذين ثبت عدم اصابتهم بكورونا بينهم عائلتان ايرانية وسورية.

وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاشخاص الـ18 الذين ثبت عدم اصابتهم بفايروس كورونا، كان من بينهم عائلة ايرانية مؤلفة من زوج وزوجته وعائلة سورية مؤلفة من ام وابنتاها".

واضاف انه "تم مغادرة الضيوف الان بعد التأكد من خلوهم من المرض".

وأعلنت مديرية صحة الكرخ، اليوم الخميس، أن جميع المحجورين في مستشفى الفرات العام تأكد عدم اصابتهم بفايروس كورونا المستجد.