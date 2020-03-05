اعلنت دائرة صحة الكرخ، الخميس، ان الاشخاص الذين ثبت عدم اصابتهم بكورونا بينهم عائلتان ايرانية وسورية.
وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الاشخاص الـ18 الذين ثبت عدم اصابتهم بفايروس كورونا، كان من بينهم عائلة ايرانية مؤلفة من زوج وزوجته وعائلة سورية مؤلفة من ام وابنتاها".
واضاف انه "تم مغادرة الضيوف الان بعد التأكد من خلوهم من المرض".
كانت هذه تفاصيل خبر صحة الكرخ: الاشخاص الذين ثبت عدم اصابتهم بكورونا بينهم عائلتان ايرانية وسورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.