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محافظ واسط يؤكد على ضرورة اغلاق منفذ زرباطية الحدودي فورا

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أكد محافظ واسط محمد جميل المياحي، الخميس، على ضرورة اغلاق منفذ "زرباطية" الحدودي مع ايران فورا، وعدم إنتظار موعد الغلق المركزي في ٨ من هذا الشهر.

وقال في كتاب ارسل الى هيئة المنافذ الحدودية وتلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لخطورة وتطور الموقف بشكل خطير جدا، ومن أجل منع انتقال عدوى مرض فايروس كورونا من خلال إستمرار الحركة التجارية، وحفاظا على صحة وسلامة ابناء محافظتنا، وبغية السيطرة على عدم انتقال الوباء ولانتشار المرض في الجمهورية الإسلامية الايرانية وخروجه عن السيطرة لاتخاذ ما يلزم وغلق منفذ "زرباطية" الحدودي فورا، وعدم إنتظار موعد الغلق المركزي المقرر في ٨ آذار ٢٠٢٠، بعد إصابة أحد السائقين العاملين على الخط".

 

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واضاف ان "المحافظة ستتخذ كافة إجراءات المنع وإيقاف التبادل التجاري في المنفذ بخلاف ذلك".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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