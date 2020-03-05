بالصورة.. سقوط صاروخ ضمن منطقة البيجية في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بأن صاروخا سقط ضمن منطقة البيجية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط امام مبنى وزارة التجارة ضمن منطقة البيجية في بغداد ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، واتخذت اجراءات مشددة".

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وافاد مصدر امني، اليوم الخميس، بأن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت الى قصف صاروخي، دون وقوع اية اصابات.