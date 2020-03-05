تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى قصف صاروخي

افاد مصدر امني، الخميس، بأن المنطقة الخضراء وسط بغداد تعرضت الى قصف صاروخي.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط ضمن مقتربات المنطقة الخضراء ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

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واضاف ان "صافرات الانذار اطلقت"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.