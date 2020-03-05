الداخلية تعلن اعتقال عصابة سطو مسلح وسرقة شمال شرق بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن اعتقال عصابة نفذت عمليات للسطو المسلح والسرقة شمال شرق العاصمة بغداد. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة من مكتب الشعب في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية تلقي القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين شمال شرق العاصمة بغداد".



وأضافت الوزارة، أن "العصابة قاموا بعدة عمليات سطو مسلح وسرقات متعددة ومختلفة، فضلا عن قيامهم بجريمة قتل لصاحب دار في تنفيذ احدى عمليات السطو المسلح ويحملون اسلحة مختلفة ومرتدين اللثام اثناء ارتكاب جرائمهم النكراء وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجرائمهم، وقد تم عرض اوراقهم التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفهم وفق احكام المادة (٤٠٦ ق.ع )".

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