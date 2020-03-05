نائب يدعو للتحقيق بوثائق تشير لـ'مخالفة' رئيس شبكة الاعلام امرا قضائيا

دعا النائب علي البديري، الخميس، لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية الى التحقيق بوثائق تشير لـ"مخالفة" رئيس شبكة الاعلام امر قضائيا صادرا بحق احد موظفي الشبكة، فيما حذر من استغلال عمل مؤسسة اعلامية شبه رسمية لاغراض ومصالح ضيقة بعيدا عن الغايات الحقيقية.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "على لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية فتح تحقيق بشأن وثائق وصلت لي تشير في حال صحتها الى مخالفة رئيس شبكة الاعلام لامرا قضائيا تمييزيا يتعلق بإلغاء عقوبة تنزيل درجة وظيفية لاحد الموظفين في الشبكة وهو رامي احمد عبد الزهرة، ورفضه المصادقة على توصيات اللجنة القانونية بشأن ذلك رغم توقيع اعضاء اللجنة على التوصيات".

واضاف ان "مخالفة امر قضائي وعدم المصادقة على توصيات واتخاذ اجراءات فردية دون معرفة اسباب هذه القرارات او الضوابط التي تم الاعتماد عليها في تلك المواقف من المسؤول التنفيذي الاول لشبكة الاعلام العراقي التي تمثل الواجهة الاعلامية شبه الرسمية للحكومة العراقية، هو امر يصير الشبهة".

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وحذر البديري من "استغلال عمل مؤسسة اعلامية شبه رسمية لاغراض ومصالح ضيقة بعيدا عن الغايات الحقيقية التي وضعت لها خلال تشكيلها".

وحصلت وكالة الخليج 365، على وثائق تفيد قيام رئيس شبكة الاعلام فضل فرج الله باعادة درجة وظيفية للموظف رامي احمد اللامي الذي صدر حكما بتنزيل درجته الوظيفية ووصل لمرحلة القطعية "التمييز".