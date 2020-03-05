الأنيق يبحث عن أول ثلاث نقاط في دوري الكرة الممتاز

ويواجه الأنيق ضيفه نفط ميسان على ملعب الشعب الدولي لحساب مباريات الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز، اليوم الخميس.

ولم تنجح كتيبة المدرب أحمد خلف في تحقيق أي انتصار حتى الان، بالرغم من الأداء الرائع الذي بدى عليه الأنيق في المباريات الثلاث السابقة.



وواجه الانيق في مباراته الأولى فريق الزوراء وخسر بنتيجة 1-0 فيما لاقى النجف في المباراة الثانية وتعادل معه بهدف لمثله، بينما خسر أمام القوة الجوية في الجولة الثالثة بنتيجة 2-1.

ويحتل فريق الطلبة المركز الـ13 برصيد نقطة واحدة فقط.

