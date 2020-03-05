مشروع بيئي واقتصادي لإعادة تدوير الإطارات المستهلكة في الديوانية، لإنتاج ارضيات الملاعب المطاطية والمطبات الصناعية. وغيرها من المنتجات، يواجه تحديات امام البضائع المستوردة وغياب الدعم الحكومي، في وقت ترتفع الاصوات بحماية المنتج المحلي ودعم القطاع الصناعي للمساهمة بتشغيل الايدي العاملة، في محافظة تعد ثاني أفقر المحافظات في البلاد.

مختصون حذروا من انفجار الوضع الاقتصادي نتيجة تسريح الاف العاملين في الشركات والمصانع الحكومية، فيما وجهوا الاتهام في تدمير الاقتصاد العراقي الى المال السياسي والأحزاب المتحكمة بمقدرات البلد.

وانشا معمل اطارات الديوانية في ثمانينات القرنَ الماضي وكان ينتج اجود انواع الإطارات، الا انه قام بتسريح أكثر من ألفِ عاملٍ نتيجة تراجع الصناعة العراقي بعد العام ألفين وثلاثة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مشروع اعادة تدوير الاطارات التالفة في الديوانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.