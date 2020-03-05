توقعات مرعبة من مسؤول إيراني.. كورونا ستصيب ثلث سكان طهران

وقال مرداني في حديث لموقع صحيفة "إيران أون" الحكومية، إن "مصابا واحدا بفيروس كورونا يمكن أن يتسبب بإصابة 4 أشخاص في الوقت ذاته، وإن ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران سوف يصابون بالفيروس في مارس الجاري".وأوضح أن "التهاب فيروس كورونا يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بعدوى الفيروس في البلاد، ما لم يثبت العكس".

ويبلغ عدد سكان العاصمة طهران والمناطق التابعة لها نحو 12 مليون شخص، وتتمركز حاليا الإصابات والوفيات بالعاصمة طهران بنسبة أكبر.

وبشأن إمكانية إصابة الأطفال بهذا الفيروس، قال مسعود مرداني "الأطفال دون سن العاشرة يتمتعون بالحصانة من فيروس كورونا لأن لديهم نظاما مناعيا كبيرا وأقل عرضة للموت".



ولم يقدم المسؤول الإيراني إحصائيات عن الأطفال المصابين بهذا الفيروس في البلاد، وقال "لدينا حالات لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات يخضعون للعلاج".