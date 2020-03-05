توقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد، الدكتور مسعود مرداني، اليوم الخميس، إصابة ما بين 30 إلى 40 % من سكان العاصمة طهران بهذا الفيروس قبل الـ20 من اذار الجاري.
وأوضح أن "التهاب فيروس كورونا يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بعدوى الفيروس في البلاد، ما لم يثبت العكس".
ويبلغ عدد سكان العاصمة طهران والمناطق التابعة لها نحو 12 مليون شخص، وتتمركز حاليا الإصابات والوفيات بالعاصمة طهران بنسبة أكبر.
وبشأن إمكانية إصابة الأطفال بهذا الفيروس، قال مسعود مرداني "الأطفال دون سن العاشرة يتمتعون بالحصانة من فيروس كورونا لأن لديهم نظاما مناعيا كبيرا وأقل عرضة للموت".
ولم يقدم المسؤول الإيراني إحصائيات عن الأطفال المصابين بهذا الفيروس في البلاد، وقال "لدينا حالات لأطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات يخضعون للعلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مرعبة من مسؤول إيراني.. كورونا ستصيب ثلث سكان طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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