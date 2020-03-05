الاستخبارات: القبض على المسؤول عن زرع العبوات الناسفة في الفلوجة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الخميس، عن إلقاء القبض على المسؤول عن زرع العبوات الناسفة في قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الحقلانية بقضاء حديثة- الأنبار".
وأضافت المديرية، أن "الإرهابي هو من العاملين ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة، والمسؤول عن زرع العبوات الناسفة في الفلوجة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش".
وأضافت المديرية، أن "الإرهابي هو من العاملين ضمن ما يسمى ولاية الفلوجة، والمسؤول عن زرع العبوات الناسفة في الفلوجة، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".
وتنفذ الأجهزة الأمنية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار تسفر عن إلقاء القبض على قادة وعناصر في تنظيم "داعش".
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