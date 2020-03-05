دعم حكومي وبرلماني لاستضافة البطولة العربية وخليجي 25 في العراق

رياضة 2020-03-05 | 10:44 160 مشاهدة شدد وزير الشباب والرياضة أحمد رياض، على أهمية الدعم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية بخصوص المشاريع التي تنفذها الوزارة، معتبراً أن تلك المشاريع تؤمن للعراق استضافة البطولات الدولية الكبيرة و"إنهاء الذرائع" التي تهدف لإبقاء الحظر على العراق.



وبشأن عمليات البناء والتاهيل للمنشات الرياضية، بين رياض أن "وزارة الشباب والرياضة نجحت في تأمين المخصصات المالية لأغلبها بجميع المحافظات وسنمضي بقوة بهذا الاتجاه حتى يتم حسم ملف البناء والإعمار كلياً في المنشآت الرياضية"، مناشداً الجمهور والإعلام الرياضي بـ"التعاطي مع الأمور والأخبار الإيجابية التي تخص ملفات البطولات ومنها تواصل الوزارة مع اكثر من تسعة الاف متطوع شاب من داخل العراق وخارجه ومع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأنين الشبابي والرياضي وإمكانية إسهامهم في تنظيم البطولات".



وختم رياض بالقول: "سنمضي في ما نخطط له، وبالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية واللجنة المالية في البرلمان". وقال رياض في بيان تلقته الخليج 365، إن "جميع المؤسسات الرسمية والحكومات المحلية في المحافظات مسؤولة بتماسها مع وزارة الشباب والرياضة في إنجاح البطولات التي سينظمها العراق العام المقبل ومنها بطولة خليجي 25 والدورة الرياضية العربية ومن حق جميع المؤسسات وأولهما الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية الوقوف على جميع الاستعدادات والتحضيرات، والأهم هو التعاطي الاعلامي مع هذا الشأن لأن كل ما يطرحه الإعلام بسلبية قد يؤثر بصورة أو بأخرى على الملف وهو في الغالب يجانب الحقيقة، مبيناً أن "بلدنا بصدد تنظيم استحقاقين مهمين بإسم العراق وأن الاضرار عن قصد بهذا المسعى نعده استهدافا لسمعة البلد ومؤسساته ولن نتوانى في التصرف قانونا للحد منه".وبشأن عمليات البناء والتاهيل للمنشات الرياضية، بين رياض أن "وزارة الشباب والرياضة نجحت في تأمين المخصصات المالية لأغلبها بجميع المحافظات وسنمضي بقوة بهذا الاتجاه حتى يتم حسم ملف البناء والإعمار كلياً في المنشآت الرياضية"، مناشداً الجمهور والإعلام الرياضي بـ"التعاطي مع الأمور والأخبار الإيجابية التي تخص ملفات البطولات ومنها تواصل الوزارة مع اكثر من تسعة الاف متطوع شاب من داخل العراق وخارجه ومع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأنين الشبابي والرياضي وإمكانية إسهامهم في تنظيم البطولات".وختم رياض بالقول: "سنمضي في ما نخطط له، وبالتعاون مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية واللجنة المالية في البرلمان".

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كانت هذه تفاصيل خبر دعم حكومي وبرلماني لاستضافة البطولة العربية وخليجي 25 في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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