الاعرجي: ليس هناك أيّة خطوةٍ رسمية لترشيح رئيس وزراء

اكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، الخميس، عدم وجود أيّة خطوةٍ رسمية لترشيح رئيس وزراء، مشيرا الى أن التسريبات بهذا الصدد لا تعدو عن كونها "تصريحات إعلامية".
وقال الاعرجي، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "ما نسمعهُ من تسريباتٍ لترشيحات رئاسة الوزراء لا تعدو عن كونها تصريحات إعلامية"؛ مؤكدا "ليس هناك أيّة خطوةٍ رسمية بهذا الصدد".
واضاف أن "هذا دليل على عدم تحمّل المنظومة السياسية لمسؤوليتها الوطنية وعدم تقديرها خطورة المرحلة".
ويدلي نواب ومسؤولين ومحللين سياسيين بتصريحات حول ترشيح اسماء وشخصيات معينة لتكليفها برئاسة الحكومة المقبلة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف.
واضاف أن "هذا دليل على عدم تحمّل المنظومة السياسية لمسؤوليتها الوطنية وعدم تقديرها خطورة المرحلة".
ويدلي نواب ومسؤولين ومحللين سياسيين بتصريحات حول ترشيح اسماء وشخصيات معينة لتكليفها برئاسة الحكومة المقبلة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن التكليف.
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