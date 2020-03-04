النجدة تعتقل قاتل في منطقة الحرية

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن قوة من النجدة اعتقلت قاتل في منطقة الحرية ببغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث مشاجرة واطلاق نار حصل في مجمع الرجاء بمنطقة الحرية في بغداد، وبعد التوصل لمحل الحادث من قبل نجدة الحرية تم الاشتباه باحد الاشخاص".

واضاف انه "بعد التحقيق الابتدائي معه اعترف بانه قام باطلاق النار على المقتول عن طريق الخطأ حسب ادعائه"، مشيرا الى انه "تم تفتيش المنطقة المحيطة بمحل الحادث وتم العثور على قطعه السلاح العائدة للقاتل".