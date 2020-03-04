الدفاع المدني: محافظ بغداد أغفل بشكل غريب دورنا بإجراءات التصدي لفايروس كورونا

رأت مديرية الدفاع المدني، الاربعاء، أن محافظ بغداد محمد جابر العطا أغفل بشكل غريب دورها بإجراءات المحافظة في التصدي لفايروس كورونا، مؤكدة أن فرقها هي من تبنت موضوع التعقيم والتطهير بمفردها ولا يوجد أي دور للمحافظة ودوائر الصحة كما روج له المحافظ.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ بغداد صرح باعقاب اجتماع عقدته المحافظة كرس لشرح إجراءات المحافظة في التصدي لفايروس كورونا المستجد، وتناقلته وسائل الاعلام، وتكررت في حديثه عبارة كوادرنا ووزارة الصحة والدوائر الأخرى في الإشارة إلى حملة التعفير الواسعة التي انطلقت منذ سبعة ايام ولازالت مستمرة في بغداد والمحافظات وقد اغفل بشكل غريب ذكر دور الدفاع المدني خلافا للواقع".
وأضافت المديرية، أن "فرق المديرية تبنت موضوع التعقيم والتطهير بمفردها ولا يوجد أي دور للمحافظة ودوائر الصحة كما روج له، وأن المحافظة غابت عن إجراءات المديرية ولم تكلف نفسها حتى بالسؤال، وناجزم بأن الميدان لا يشهد الا لفرق الدفاع المدني البطلة والأمر لا يحتاج إلى دليل".
وتابعت، "نتمنى على المحافظ والمحافظة على الاقل ان تشير لهذا الجهد وان رأت غير ذلك فإننا ننكر عليها اغفاله والتقليل منه.
وكان محافظ بغداد محمد جابر العطا، اكد اليوم الاربعاء، السيطرة على انتشار فيروس كورونا في العاصمة، مشيراً الى قيام كافة الدوائر ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية من خلال تعفير الابنية الحكومية والاهلية، نوه الى أن محافظة بغداد ووزارة الصحة والدوائر الاخرى مستنفرة بكافة جهودها وملاكاتها لمواجهة اي ازمة او مخاطر للحد من انتشار هذا الفيروس الخطير.
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