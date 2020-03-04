الصحة تعلن تسجيل وفاة بفيروس كورونا في بغداد

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل وفاة بفيروس كورونا في بغداد.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة تعلن عن وفاة احدى المشخّصات بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد"، مشيراً الى انها "كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة وبعد تقديم كافة الخدمات الطبية الممكنة لها".
واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة.
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