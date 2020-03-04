فؤاد حسين: طروحات محمد توفيق علاوي كانت غير واقعية

اعتبر نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، الأربعاء، أن طروحات محمد توفيق علاوي كانت غير واقعية، فيما أكد أن القوى الشيعية لم تتفاوض باسم علاوي وكان بعضها يتبرأ منه.
وأضاف أن "الكرد لم يكونوا ضد علاوي والدليل كانوا في مفاوضات لمدة شهر مع المكلف"، مبيناً أن "علاوي كان في طروحاته يقول أنا اختار وأنا من أقرر، ومرة يقول تفاهموا مع الاخرين، ما يعتبر تناقضاً في العمل".
وأوضح حسين، أن "طروحات علاوي في البداية كانت غير واقعية وأدواته كانت غير واضحة".
وأشار إلى أن "القوى الشيعية لم تتفاوض باسم علاوي وكانت بعض القوى الشيعية تتبرأ منه".
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