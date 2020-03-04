فؤاد حسين: طروحات محمد توفيق علاوي كانت غير واقعية

وقال حسين في حديث لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "محمد توفيق علاوي كان يتحدث أنه مرشح الأحزاب الشيعية، وكان عند طرح مسائل تشكيل الحكومة يتحدث بانه يمكن الرجوع إلى الفتح وسائرون".

وأضاف أن "الكرد لم يكونوا ضد علاوي والدليل كانوا في مفاوضات لمدة شهر مع المكلف"، مبيناً أن "علاوي كان في طروحاته يقول أنا اختار وأنا من أقرر، ومرة يقول تفاهموا مع الاخرين، ما يعتبر تناقضاً في العمل".



وأوضح حسين، أن "طروحات علاوي في البداية كانت غير واقعية وأدواته كانت غير واضحة".

وأشار إلى أن "القوى الشيعية لم تتفاوض باسم علاوي وكانت بعض القوى الشيعية تتبرأ منه".

