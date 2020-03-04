ميريام فارس تلغي حفلها بالسعودية.. وتكشف السبب!

وقالت الشركة، في بيان نقلته صفحة الفنانة ميريام فارس على فيسبوك، إنه "بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام فارس، الحفل الفني لفعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية بتاريخ 20-3-2020 في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة تقرر إلغاء الحفل".

واختتم البيان بأن القرار جاء "حفاظا على سلامتها (ميريام فارس) وسلامة المواطنين، وضمن الإجراءات الاحترازية التي يتم أخذها جراء انتشار فيروس كورونا".



في سياق متصل، قررت المملكة العربية السعودية إيقاف تأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس": "تقرر بناء على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد، بإيقاف العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة هذا القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت، الأربعاء الماضي، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد خطرا فيها، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة. كما قررت السعودية تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة.