مكافحة الارهاب: تفكيك شبكة إرهابية مسؤولة عن استهداف المواطنين في ديالى

اعلن جهاز مكافحة الارهاب، الاربعاء، عن تفكيك شبكة "إرهابية" مسؤولة عن استهداف المواطنين في ديالى.

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تفكك شبكة إرهابية مسؤولة عن عمليات استهداف المواطنين الأبرياء في مناطق الرياض والعباسي وبلدروز في ديالى".

وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن تفكيك شبات "ارهابية" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.