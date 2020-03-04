الصحة تعلن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بـ'كورونا' في ديالى والنجف

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي ديالى والنجف، مؤكدة وصول عدد الاصابات الكلي في عموم العراق الى 35 اصابة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تأكيد تشخيص إصابتين في محافظة ديالى وأخرى في محافظة النجف الاشرف".
وأضاف البدر أنه "تمت متابعة الحالات واكتشافها من قبل ملاكات الوزارة وبعد أخذ العينات المطلوبة تأكدت الإصابة وتم الحجر على المصابين والملامسين في مؤسسات وزارة الصحة"، مؤكداً "وصول العدد الكلي للاصابات في العراق الى ٣٥ اصابة".
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