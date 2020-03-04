اتحاد الكرة بصدد إصدار عقوبات بحق جمهور أربيل

واقتحمت جماهير أربيل مباراة فريقها أمام الصناعات الكهربائية وحاولت الاعتداء على حكم المباراة وبعض الصحفيين على ارض الملعب.

وقال الاتحاد في بيان ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ما قام به نفر محسوب على جمهور اربيل من محاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي، وطاقم قناة العراقية الرياضية، بعد ان تجاوزوا سور الملعب بعد انتهاء المباراة حسب ما قاله مشرف المباراة، السيد صبحي كامل".



واضاف ان "الاتحاد إذ يشيد بموقف الدكتور عبد الله مجيد، رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل، والسيد كوفند عبد الخالق، عضو الادارة، ولاعبي اربيل، ولكنه سوف يحيل هذا الموضوع على لجنة الانضباط بعد وصول تقارير المباراة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق من قام بهذا العمل الذي لا يرتقي الى مبادئ الاخوة والعلاقات الرياضية".

يذكر ان المباراة انتهت بفوز الصناعات الكهربائية على اربيل بثلاثة اهداف لهدفين.