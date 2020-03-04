2020-03-04 | 16:48
المصدر:
2,245 مشاهدة
استنكر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اعتداءات جمهور نادي أربيل خلال مباراة الصناعات الكهربائية على ملعب فرانسوا حريري ضمن الجولة الرابعة من دوري الكرة الممتاز.
وقال الاتحاد في بيان ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ما قام به نفر محسوب على جمهور اربيل من محاولة الاعتداء على الطاقم التحكيمي، وطاقم قناة العراقية الرياضية، بعد ان تجاوزوا سور الملعب بعد انتهاء المباراة حسب ما قاله مشرف المباراة، السيد صبحي كامل".
واضاف ان "الاتحاد إذ يشيد بموقف الدكتور عبد الله مجيد، رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل، والسيد كوفند عبد الخالق، عضو الادارة، ولاعبي اربيل، ولكنه سوف يحيل هذا الموضوع على لجنة الانضباط بعد وصول تقارير المباراة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحق من قام بهذا العمل الذي لا يرتقي الى مبادئ الاخوة والعلاقات الرياضية".
يذكر ان المباراة انتهت بفوز الصناعات الكهربائية على اربيل بثلاثة اهداف لهدفين.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة بصدد إصدار عقوبات بحق جمهور أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.