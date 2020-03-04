البرلمان الأوكراني يقيل رئيس الوزراء

وذكرت "سبوتنيك"، ان "البرلمان الأوكراني صوّت في جلسته غير العادية اليوم، على إقالة غونتشاروك، بعد أن أيد الإقالة 353 عضوا، في حين أن عدد الأصوات المطلوب لإقالة الحكومة هو 226 عضواً".

وأضافت أنه "بموجب القانون الأوكراني، تقدم الحكومة بأكملها استقالتها برحيل رئيس الوزراء"، مبينة أن "الحكومة ستواصل أداء واجباتها حتى بدء عمل الحكومة الجديدة".

