النقد الدولي: تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي

قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجيفا، اليوم الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على الاقتصاد العالمي. وأضافت جيورجيفا، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن "النمو العالمي في 2020 سينخفض لمستويات أقل من العام الماضي بالقدر الذي يستمر فيه تفشي فيروس كورونا". وأوضحت أن "الدول الـ 189 الأعضاء في صندوق النقد ملتزمة بتحرك منسق لمحاربة كورونا".



تابعت قائلة "تفشي فيروس كورونا يتطلب آلية منسقة للرد". تابعت قائلة "تفشي فيروس كورونا يتطلب آلية منسقة للرد". وأشارت إلى أن "النظام المالي العالمي أكثر متانة إلى حد كبير مما كان قبل الأزمة المالية 2008-2009". وأكدت على "ضرورة أن تكون هناك سيولة مالية كافية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا".

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