بالفيديو..صالح يجري مشاورات مع قادة الكتل لاختيار بديل لعلاوي

اولى جولات المشاورات انهتها القوى السياسية لاختيار بديل لمحمد توفيق علاوي لمنصب رئيس الحكومة.. بعض تلك المشاورات جرت برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي بدأ يسابق الزمن لحسم تسمية مرشح جديد لرئاسة الحكومة ضمن المدة المحددة دستوريا البالغة خمسة عشر يوماً.

وبحسب برلمانيين فان المشاورات اقتصرت على القوى السياسية الشيعية، على اعتبار أن المنصب من حصة هذا المكون، اذا التقى صالح زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس "تحالف الفتح" هادي العامري، ورئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي، باجتماعات منفصلة بهدف الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس وزراء يحظى بالمقبولية.

ويشير نواب عن تحالف الفتح الى ان قادة القوى السياسية باتوا أكثر تفهماً لضرورة إيجاد شخص يحظى بقبول الجميع لتمرير المرحلة الحالية إلى حين إجراء الانتخابات، لافتين الى ان رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي هو خيار نصف البيت الشيعي، وقصي السهيل، المقرب من ائتلاف دولة القانون، خيار النصف الآخر.

ويرى نواب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ان رئيس الجمهورية سيكلف شخصية لتشكيل الحكومة لجديدة قبل انتهاء المهلة الدستورية بوقت طويل، فهناك حوارات مستمرة من قبل صالح مع كافة القوى السياسية،، مددين على ضرورة اشراك القوى السياسية السنية والكردية في مناقشات اختيار شخصية لرئاسة الوزراء، حتى يكون هناك إجماع وطني عليها، ويتحقق النصاب للتصويت عليها بسهولة تحت قبة البرلمان.